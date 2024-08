Stadsboerderij Osdorp: "Groene plek midden in de stad, waar je lekker je gang kan gaan"

In een groene oase omringd door hoge flats, ligt Stadsboerderij Osdorp. Hier krijgen

kinderen les over de natuur, houden vrijwilligers de moestuin bij en wordt er

gekookt voor buurtbewoners met producten uit de tuin. In Amsterdam Informeert gaan we op bezoek bij deze zomerse groene locatie en spreken we vrijwilligers Toos en Amir.