File op A9, A10 en binnenwegen vanwege afsluiting A10 Oost

Op de A9 en de A10 staan tientallen kilometers file. Op de A9 staat het vast tussen knooppunt Diemen en Amstelveen. Op de Ring is het filerijden tussen Watergraafsmeer en Coenplein.

Volgens een woordvoerder van de ANWB wordt de file voornamelijk veroorzaakt door de afsluiting van de A10 Oost. Deze weg is gesloten van knooppunt Watergraafsmeer tot en met de afrit S115 Durgerdam vanwege asfalteringswerkzaamheden, die duren tot 14 augustus.

Daarnaast heeft een ongeluk ter hoogte van knooppunt Holendrecht ervoor gezorgd dat daar de rechterrijstrook is afgesloten. "Dat helpt ook niet mee", vertelt de woordvoerder. De ANWB verwachtte eerder dat alles rond half zeven vanavond weer zou doorrijden, maar dat blijkt niet het geval. Rond dat tijdstip stond er bij elkaar nog zo'n 40 kilometer file op beide wegen.

Ook op de binnenwegen, met name in het oostelijk deel van de stad, is het erg druk. Vanochtend hadden automobilisten ook al te kampen met flinke opstoppingen.