Verkeersinfarct rond Amsterdam door afsluiting A10 Oost en ongeval

Ondanks de zomervakantie staat het op de wegen rond Amsterdam deze avondspits muurvast. Door een samenspel van werkzaamheden op de A10 Oost en een ongeval aan de andere kant op de A10 West bij de Coentunnel is het vastgelopen op de Ring, de A1, A5 en A9. De kans op herhaling is door de werkzaamheden de komende tijd groot, aldus de ANWB. "De situatie is fragiel."

Deze avondspits staat er tientallen kilometers file op onder meer de A9 en de A10. Volgens een woordvoerder van de ANWB wordt het verkeersinfarct voornamelijk veroorzaakt door de afsluiting van de A10 Oost. Deze weg is gesloten van knooppunt Watergraafsmeer tot en met de afrit S115 Durgerdam vanwege asfalteringswerkzaamheden, die duren tot 14 augustus.

Daarnaast zorgt een kortstondig ongeluk ter hoogte van de Coentunnel voor verdere vertraging. Als een golfbeweging werden de wegen daaromheen ook getroffen door files. Rond 19.00 uur waren de files nog altijd niet opgelost. Ook op de binnenwegen, met name in het oostelijk deel van de stad, is het erg druk. Ook de IJburglaan is vanwege werkzaamheden afgesloten, waardoor het verkeer een andere weg zoekt.

Vanochtend hadden automobilisten ook al te kampen met flinke opstoppingen, dat zie je in onderstaande video.