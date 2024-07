Gemeente verwacht ruime verdubbeling van aantal middenhuurwoningen door huurwet

De gemeente voorziet een grote verschuiving van het aantal particuliere huurwoningen van het dure segment naar het middensegment. Doordat op 1 juli de nieuwe Wet betaalbare huur is ingegaan, moeten verhuurders zich bij nieuwe contracten houden aan een maximale prijs. Het stadsbestuur schat in dat dit de komende jaren voor ruim 70 duizend huurwoningen in het middensegment gaat zorgen, meer dan een verdubbeling van het huidige aantal.

Ook schat de gemeente dat 1 op de 5 sociale huurwoningen straks in het middensegment zal vallen: bij 9 duizend van de 50 duizend gaat de huur bij een nieuw contract juist omhoog. De gemeente noemt dat een 'ongewenst effect' van de wet. "Amsterdam heeft hier, samen met andere partijen, veelvuldig op gewezen richting het Rijk, maar het is niet gelukt om dit van tafel te krijgen."

Van de grofweg 150.000 particuliere huurwoningen in de stad valt momenteel maar 20 procent in het middensegment, terwijl bijna de helft (71 duizend) van alle woningen in het dure segment valt (huur van meer dan 1158 euro per maand). De verwachting is dat het aantal dure huurwoningen straks halveert en dat 36 duizend van die woningen straks in het middensegment zullen vallen, waarbij de kale huur tussen de 880 en 1158 euro is.

Meer betaalbare huurwoningen

Desondanks zorgt de wet onderaan de streep voor meer betaalbare huurwoningen in de stad, omdat het aandeel dure huurwoningen waarop de wet effect heeft veel groter is. Zo schat de gemeente dat het aantal huurwoningen in het middensegment meer dan verdubbeld van 30 duizend nu naar 73 duizend woningen in de toekomst.

Omdat alleen bij nieuwe verhuringen de nieuwe wet wordt toegepast, kunnen de verschuivingen volgens de gemeente nog vele jaren duren. Ook kunnen eigenaren investeringen doen in de woningen, bijvoorbeeld verduurzamingen, waardoor deze toch in een duurder segment vallen. Verder kunnen eigenaren de woningen ook verkopen, de gemeente heeft al signalen gekregen dat een deel van de particuliere verhuurders dat van plan is, omdat het voor hen niet meer rendabel zou zijn om te verhuren.

Gereguleerde huurprijs

Met de komst van de huurwet komen huurwoningen die nu nog in de vrije sector vallen, in de gereguleerde middenhuur terecht. Welke woningen binnen die middenhuur vallen, wordt bepaald met een puntensysteem. Voor woningen onder de 186 punten mag maximaal 1157,95 euro gevraagd worden. In Amsterdam is het aanbod voor middeninkomens de afgelopen jaren drastisch gedaald.