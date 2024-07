De Zwoele Stad: Kimmylien Nguyen & Dries Roelvink over glamour, wijn en die gele zwembroek

Dries Roelvink had dit jaar misschien wel het beste jaar van zijn carrière. Een droom die hij al 12 jaar koesterde kwam in vervulling: hij mocht meedoen met de Toppers. Dries neemt ons mee naar het moment dat hij in zijn gele zwembroek voor het oog van 70.000 mensen verscheen en het dak van de Johan Cruijff Arena er figuurlijk af ging. Aan dit moment ging veel vooraf. Dries neemt ons mee naar het begin van zijn carrière waar hij zijn doel heel helder voor ogen had: "Ik had één doel voor ogen: een bekende zanger worden. Want een onbekende zanger die ken je niet." Ook bespreken we waar die gele zwembroek vandaan kwam, en hoe zijn gele badgoed steeds kleiner werd. Maar we beginnen bij het begin, het doel dat hij zichzelf stelde.