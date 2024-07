De Zwoele Stad met Iris de Graaf en Joy Delima over daten met jezelf en halsoverkop huis en haard achterlaten

De Zwoele Stad strijkt dit jaar neer op het Marineterrein! In deze zonnige aflevering schuiven NOS-nieuwslezer Iris de Graaf en actrice Joy Delima bij presentator Fabiënne Mucuk aan tafel voor een goed gesprek over het roer omgooien in je leven, in je eentje naar feesten gaan... en seks.

Het leven van Iris de Graaf maakte een stormachtige verandering door. Haar carrière als Ruslandcorrespondent voor de NOS kwam tot een abrupt einde toen het vanwege de oorlog te gevaarlijk werd in het land. Zonder tijd om na te denken stapte ze in het vliegtuig naar Nederland. Daar werd ze al gauw een van de vaste gezichten van het NOS Journaal als presentator. Achter die nieuwsdesk werd ze landelijk nog veel bekender en kwam ze onder een vergrootglas te liggen. "Bizar, hoezo is het wereldnieuws dat ik met tattoos sta te presenteren?" aldus de Graaf. Dat had ze even niet zien aankomen.

Joy Delima acteerde in series als Rampvlucht en Dirty Lines. Tot afgelopen jaar schreef ze een column in De Volkskrant over seks en seksualiteit, waarover ze ook haar eerste boek schreef. Momenteel schrijft ze hard aan nummer twee, over haar reis naar zelfliefde. Om dat te bereiken besloot Joy zichzelf volledig centraal te stellen en daarom gaat ze zelfs met zichzelf op date.

