De Zwoele Stad: Laila Frank en Chad Bilyeu over complimenteuze Amerikanen en agressieve Amsterdammers

In deze aflevering zijn Amerika-correspondent Laila Frank en comicmaker Chad Bilyeu te gast die ogenschijnlijk elkaars uitersten zijn. Laila is Amsterdammer en is zes maanden per jaar in de VS om verhalen te maken over mensen daar, Chad verhuisde vanuit Amerika naar Amsterdam om verhalen te schrijven over zijn ervaringen hier.

Laila Frank maakte in 2022 de podcast Welkom in Washington, waarin ze in acht afleveringen telkens een Amerikaanse plaats bezocht genaamd Washington, om te onderzoeken waarom het politieke apparaat in het land 'kapot' is. In een nieuw tweede seizoen dat eind dit jaar uitkomt gaat ze opnieuw de hort op, maar dit keer om te onderzoeken of de waarschuwingen, maar ook hoopvolle woorden voor het land, die 'Founding Father' George Washington opschreef op zijn sterfbed uit zijn gekomen.

Quote "Ik ben door Amerika veel complimenteuzer geworden. Ik kan nu gewoon tegen vreemden op straat zeggen dat ze een mooie jurk aanhebben" Laila Frank

Zwoele Stad 2024 - AT5

"Het is zo'n groot land, en in feite nog steeds een experiment." Frank denkt hardop na over de vraag of ze nieuwe inzichten heeft opgedaan over de VS tijdens het maken van haar nieuwe serie. "Telkens open ik een nieuwe deur, en pel ik een nieuwe laag af. Ik ben ook deze keer weer meer Amerikaan geworden." Dit laatste merkt ze vooral als ze de andere helft van het jaar terugkeert naar Amsterdam. "Ik ben door Amerika veel complimenteuzer geworden. Ik kan gewoon tegen vreemden op straat zeggen dat ze een mooie jurk aanhebben."

Tijdens het gesprek komt ook de agressieve houding van verkeersdeelnemers in Amsterdam aan bod. Frank zegt dat je hier als stront behandeld wordt in het verkeer. Iets wat Chad Bilyeu kan beamen. "Heel grappig, in mijn comic Chad in Amsterdam gaat een hoofdstukje daarover. Ik zeg dat dan tegen mijn moeder dat mensen hier op de fiets zo agressief zijn. Zij antwoordt dan door te zeggen dat dat waarschijnlijk komt omdat we hier geen wapens hebben, zoals in de VS haha."

Quote "Fietsdepot is daar wel een goed voorbeeld van. Ik was echt stomverbaasd dat er in Nederland fietsen worden weggesleept" Chad Bilyeu

Sinds 2009 woont Bilyeu al in de stad. Na een carrière als straatfotograaf begon hij een comic over zijn eigen ervaringen in de stad; Chad in Amsterdam. Het zijn voornamelijk alledaagse observaties die hij in geestige beeldverhalen giet. "Fietsdepot is daar wel een goed voorbeeld van. Ik was echt stomverbaasd dat er in Nederland fietsen worden weggesleept. Maar toen dacht ik ja er zijn wel echt ziek veel fietsen hier, dus ik snap het wel." Uiteindelijk belandt de Amerikaanse Bilyeu in het (waargebeurde) verhaal in het fietsdepot en ziet hij iets wat voor hem metaforisch is voor onze cultuur. "Hier stonden de fietsen van hier, en daar van een andere plek en daar weer van een andere bepaalde plek. Alles was zo perfect gecategoriseerd en georganiseerd. Het is goed, maar het kan ook de nuance van de dingen vertroebelen als je zo methodisch te werk gaat."