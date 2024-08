De Zwoele Stad: Aukje Dekker en Koen Vollaers over Sexyland en een bitterbal van zes euro

Voor Aukje is het, naast een thuiswedstrijd, ook een afscheidswedstrijd vanwege haar verhuizing naar Noord-Spanje. Dat betekent wel: afscheid van 'haar' geliefde kindje Sexyland World, een plek waar iedereen een dag eigenaar kan zijn van een club. Koen ziet daarbij een vergelijking met 'zijn' Markt Centraal in West, waar ook elke avond door een andere groep kan worden ingevuld. "Je krijgt daardoor respect voor elkaars intenties en meningen," zegt Koen. Aukje valt hem bij: "Het is ook kwetsbaar; als je niet helemaal op je gemak bent, als je op een feestje bent waar je niet iedereen kent, dan ben je iets kwetsbaarder en iets opener, en dan stap je buiten je bubbel."

De aflevering bevat ook een trip down memory lane naar het uitgaansleven van West-Pacific en Club 11 in 1985. "We hadden destijds open keukens; dit was echt de tijd waarin jonge koks opstonden als artiesten. Het was een samensmelting van het draaien. DJ's kwamen op. Alles kwam bij elkaar," vertelt Koen over het ondernemen destijds. Ook Aukje kijkt nostalgisch terug naar die tijd: "Wij kregen vroeger een AFK-subsidie van 30.000 euro. Ik heb volgens mij champagne over mijn eigen hoofd gegoten, een zwembad gekocht en elke dag Chinees besteld. Nu krijgen we tien keer zo veel en komen we helemaal niet rond."