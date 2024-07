Lange files door dichte slagbomen bij brug Waterlooplein

Bij de brug die het Jonas Daniël Meijerplein verbindt met de Weesperstraat zijn de slagbomen sinds vanochtend dicht. Doordat het verkeer niet over de brug kan is er een lange file ontstaan die al vanaf de Gooiseweg begint.

De slagbomen bij de brug waren in ieder geval al vanaf 09.30 uur dicht. Iets na 11.00 uur viel de brug weer in het slot en konden de bomen open voor het verkeer. De file wordt daardoor langzaam korter, maar stond na een kwartier dat de brug weer open was wel nog op een halfuur.

Ook op de Valkenburgerstraat, die vanaf de IJtunnel naar het plein loopt, staat het verkeer door de storing vast. Volgens een woordvoerder van de gemeente valt het brugdek niet in het slot, waardoor de slagbomen niet open gaan. Op beelden is te zien dat weggebruikers op de Weesperstraat proberen om te keren.

Zo rond 10.45 uur doe je er zo'n 50 minuten langer over om vanaf de Gooiseweg naar het Waterlooplein te komen. De file is een combinatie van de storing bij de brug en de werkzaamheden aan de ring, waardoor de buitenring vanaf knooppunt Watergraafsmeer tot en met de afrit S115 Durgerdam is afgesloten.

Verkeerschaos

Gisteren was er ook een behoorlijke chaos in het verkeer, zowel in de ochtend als de avond. Vanwege werkzaamheden op IJburg stond het verkeer daar muurvast, sommige automobilisten stonden wel anderhalf uur in de file.

In de avond stond het verkeer op de ring helemaal vast. Omdat de buitenring van de A10 Oost is afgesloten moet al het verkeer via de Westring in de richting van Noord, maar vanwege een ongeluk in Coentunnel kwam het verkeer voor geen meter vooruit.

De lastige situaties op de ring en rond de binnenwegen zal de komende tijd nog wel aanhouden. De werkzaamheden aan de buitenring duren tot en met 14 augustus, daarna is de binnenring aan de beurt. Die werkzaamheden duren dan weer tot de ochtend van 9 september. Tijdens de wekenlange afsluitingen wordt onder meer gewerkt aan het asfalt en de voegen van de Zeeburgerbruggen. Ook wordt de Zeeburgertunnel onder handen genomen.