Circus cadeau voor 750e verjaardag van de stad: ''Kinderen krijgen applaus en raken zelfverzekerd''

Ter ere van de 750e verjaardag van de stad in 2025, kunnen Amsterdammers subsidie aanvragen om een project uit te voeren om dit te vieren. Circus Olifant is zo'n project. Dit circus reist door verschillende buurten in Amsterdam Noord op zoek naar kinderen die vaak op straat blijven rondhangen: de artiesten. De makers van Amsterdam Informeert bezoeken de repetitie in het Zonnehuis om te zien wat dit voor de kinderen betekent.

'Het idee achter Circus Olifant is dat wij een cadeau geven aan Amsterdam 750 Jaar aan de kinderen van Amsterdam Noord en hun ouders en misschien ook nog de mensen die in die buurt werken'', vertelt projectleider Luna Lunettes. ''We trekken de buurt in Amsterdam Noord door met onze circusspullen en met een aantal circusmensen, máár... we hebben geen artiesten.'' En die zoeken ze in de buurt: kinderen tussen de 6 en 12. ''En in twee workshopmiddagen, of in één workshopdag, maken wij een ieniemienie circusvoorstelling.''

Zelda, die balanceert op de rug van Noah, zegt als een volleerd circusartiest: ''We zijn aan het acrobateren. We doen trucjes, zodat je op elkaar kunt staan enzo.'' En Noah die een gewicht heft zegt lachend: ''Ik was de sterke man.''