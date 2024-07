Nieuwe bouwpodcast over stadsnatuur: "Natuurinclusief bouwen hoeft niet duur te zijn"

De stad en natuur, in eerste instantie een onverwachtse combinatie. Maar er is groen overal om ons heen en dat blijkt niet onbelangrijk. Bouw Woon Leef sprak sociaal geograaf Hans-Hugo Smit over dit onderwerp.

AT5

Smit heeft jarenlang bij projectontwikkelaars gewerkt en is nu werkzaam als analist bij een bank. Hij houdt zich bezig met maatschappelijke en ruimtelijke onderwerpen en de betekenis hiervan op de bouwsector. Hoe kijkt Smit naar natuur in de stad en heeft hij er zelf iets mee? "Op mijn eigen terras in de stad is er weinig groen", geeft hij eerlijk toe. "Maar ik zie in mijn vakgebied het belang van stadsnatuur toenemen", vertelt hij. ESG, de 'S' staat voor...seks? Smit houdt zich voor de bank onder andere ook bezig met de ESG (Environmental, Social & Governance). Dat is een nieuw pakket aan regels voor bedrijven vanuit de Europese Unie, rondom onder andere duurzaamheid. Om aandacht te vragen voor de veranderingen en de nieuwe regels schreef Smit er eerder een column over met de titel 'ESG en de S van Seks'. "Een goedkope truc natuurlijk om lezers te trekken", reageert hij lachend. "Ik probeer ermee de aandacht te vragen voor dit steeds belangrijkere onderwerp. In dit geval sociale duurzaamheid, zoals betaalbaarheid en inclusiviteit."

Quote "Ik denk dat de bal ligt bij de gemeente bij natuurinclusief bouwen" Hans-Hugo Smit - sociaal geograaf en analist

Meer groen, kost dat meer geld? Vergroenen is een groot onderdeel van de toekomst van de bouw en met de nieuwe regels vanuit de EU lijkt die rol van duurzaamheid in de bouwsector nog groter te worden. Maar is duurzamer en natuur inclusief bouwen niet ontzettend duur voor ontwikkelaars? "Ik heb begrepen dat het niet per se meer geld hoeft te kosten. Misschien zou het zelfs geld kunnen besparen door ander materiaal te gebruiken", legt Smit uit.



"Maar ik denk dat de bal ligt bij de gemeente. Als je robuust iets wilt doen met natuurinclusief bouwen en biodiversiteit, dan moet je dat op groot gebiedsniveau bekijken", voegt hij toe.

Quote "We moeten niet om de woningnood op te lossen rücksichtslos allemaal huizen gaan bouwen" Hans-Hugo Smit - sociaal geograaf en analist

'Kan stadsnatuur de planeet redden?' Er moet naast duurzamer bouwen de komende jaren, ook véél gebouwd worden. Hoe combineer je die twee doelen? "We moeten niet om de woningnood op te lossen rücksichtslos allemaal huizen gaan bouwen op een manier en op plekken waarvan je over 10/20 jaar denken: 'Hadden we dat maar nooit gedaan?", stelt Smit. "Als we die miljoen huizen willen bouwen, dan ontkom je er niet aan om buiten de kaders van de dorpen en de steden te bouwen. We zouden door juist daar nieuwbouw toe te voegen, de natuurwaarde kunnen verhogen", oppert Smit.

Docu: Stadsnatuur in Opmars Meer weten over het belang van natuur in de stad? Kijk dan naar de nieuwe Bouw Woon Leef docu: Stadsnatuur in Opmars

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Metropoolregio Amsterdam, AM en de Rabobank.