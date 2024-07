Eindelijk nieuwe invulling voor silo's Zeeburgereiland: sportschool, bioscoop en horeca

Bovenop de silo's komt een opbouw, waardoor ze bijna twee keer zo hoog worden. "Die komt straks precies bovenop het dak te staan", vertelt architect Peter van Gelder. Volgens hem wordt de opbouw straks met grote kranen in een stalen skelet de silo ingehesen.

Eerdere plannen gesneuveld

Eerdere plannen om de silo's, die vroeger onderdeel waren van de rioolwaterzuivering, om te bouwen sneuvelden. Rondom de silo's is de laatste jaren de Sportheldenbuurt ontstaan. Omdat de gemeente de markante silo's niet wilde laten slopen, schreef ze een prijsvraag uit. Ondanks daaropvolgende grootse plannen, kwamen die uiteindelijk niet van de grond.

"We hebben eigenlijk twee crisissen gehad: eerst covid en daarna kwam de oorlog in Oekraïne, waardoor de bouwprijzen enorm omhoog gingen", aldus Van Gelder. "Dat heeft alles heel erg vertraagd. Daardoor zijn partijen afgevallen en weer bijgekomen. En dat is nu weer samengekomen."

De bouw van de silo's gaat naar verwachting na de zomer van start. Het vernieuwde silo's moet dan in 2026 klaar zijn.