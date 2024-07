Gemeente Diemen spreekt Amsterdam aan op verkeersinfarcten: "Geen afstemming geweest"

De gemeente Diemen schrijft in een statement op sociale media dat er geen afstemming of overleg zou hebben plaatsgevonden over de combinatie van werkzaamheden. Volgens Diemen is met name de afsluiting van de IJburglaan 'problematisch'.

"We hebben de gemeente Amsterdam daarop inmiddels nadrukkelijk aangesproken en gevraagd om maatregelen, zodat het verkeer door Diemen tot acceptabele niveaus wordt teruggebracht. Vanuit de Veiligheidsregio is een soortgelijke oproep gedaan", schrijft de gemeente Diemen.

"Altijd regionaal afgestemd"

Volgens de gemeente Amsterdam is er wel degelijk overleg geweest over de afsluitingen. "Dit soort werkzaamheden worden altijd regionaal afgestemd en voorbesproken. Dat is in dit geval ook gebeurd", aldus een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst.

Volgens de woordvoerder zorgen de werkzaamheden 'onvermijdbaar' voor vertraging. "Maar doordat er de afgelopen twee dagen ook ongelukken hebben plaatsgevonden op de A10 is het verkeer ernstig vastgelopen op sommige plekken." Zij laat verder weten dat er contact wordt gezocht met de gemeente Diemen.

Brandweer 'helemaal betrokken'

Brandweer Amsterdam-Amstelland laat desgevraagd aan AT5 weten dat die 'helemaal betrokken' is geweest bij de afsluitingen van de A10 en de IJburglaan. "Wij kunnen daar altijd langs. De verkeersinfarcten zijn geen grote reden om ons zorgen te maken, maar natuurlijk rijden we liever door zonder files."

De A10 Noord is tot en met woensdag 14 augustus afgesloten van knooppunt Watergraafsmeer tot en met de afrit S115 Durgerdam, vanwege asfalteringswerkzaamheden. De IJburglaan is tot 4 augustus afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt en de bruggen. In de hele regio liep het verkeer twee dagen op rij vast.