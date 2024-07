Politie deelt beelden van verdachte die fles ammoniak naar ME gooide bij ontruiming Rokin

Na de ontruiming van het Binnengasthuisterrein op 8 mei, kwam het tot een confrontatie tussen de politie en pro-Palestijnse activisten op het Rokin. Tijdens de demonstratie vielen de demonstranten de Mobiele Eenheid aan. Een van de demonstranten gooide een fles met ammoniak, waardoor meerdere agenten onwel raakten. De politie deelt nu de beelden van de flessengooier in de hoop op meer informatie over zijn identiteit.

Tijdens de ontruiming van het Binnengasthuisterrein stonden er op het Rokin GVB-bussen die bedoeld waren om de aangehouden demonstranten te vervoeren. Andere activisten probeerden te voorkomen dat de Binnengasthuisterreinbezetters konden worden afgevoerd. Zo gingen ze voor de bussen staan en lieten ze de banden van bussen leeg lopen.

De ME zette niet lang daarna agenten in, ook stonden er politiehonden op linie. Toch bleven de activisten staan. De sfeer sloeg uiteindelijk om. Op beelden is te zien hoe de activisten eerst met stenen gooiden en daarna door een hek braken. Toen de agenten dichterbij kwamen werd de fles met ammoniak richting de ME'ers gegooid en die raakte een van de agenten in het gezicht.