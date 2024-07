Verplaatst levensgroot schaakbord moet ook weg van Museumplein na aanhoudende overlast

Omwonenden en ondernemers die aan het Max Euweplein zitten klaagden al jaren bij het stadsdeel over de problemen. "Het is echt een vaste groep die vaker om het schaakbord te vinden is die overlast veroorzaakt. Alcohol- en drugsgebruik, ruzies die ontstaan en 's avonds als het schaakbord gesloten is nog blijven hangen en geluidsoverlast veroorzaken", zo legde Edgar Pereira, voorzitter van de ondernemersvereniging van het Max Euweplein, eerder uit aan AT5.

De schakers op het naar de Nederlandse grootmeester vernoemde plein waren het niet eens met de verplaatsing van het bord naar het Museumplein en begonnen zelfs een petitie. Toch stemde de volledige commissie van het stadsdeel in met het plan om het schaakbord voor een jaar te verplaatsen. Als het bord daar in de smaak zou vallen, en niet te veel overlast zou veroorzaken, zou het op het Museumplein blijven staan. Op het Max Euweplein kwamen vijf schaaktafeltjes, om de geest van de schaker in het plein te houden.

'Mensen worden lastiggevallen'

Dat jaar is nu voorbij en stadsdeel Zuid heeft besloten om het schaakbord weg te halen van de tijdelijke locatie, waarschijnlijk al volgende week. Het stadsdeel had gehoopt dat de overlast op het Museumplein minder zou zijn, maar dat bleek juist niet het geval te zijn.

Volgens stadsdeelvoorzitter Bart Vink worden mensen lastiggevallen door een groep die onder meer uit daklozen bestaat die rond het bord hangen. "We hebben veel zorgen gehad vanuit de politie en handhaving en veel klachten van ondernemers. Daarnaast is de kans groot dat de overlast in de zomer verder toeneemt."

Samen met stadsdeelvoorzitter van het centrum is Vink op zoek naar een nieuwe locatie voor het schaakbord. De locatie komt waarschijnlijk in een van de twee stadsdelen, tot die tijd zullen de schaakspullen ergens worden opgeslagen.

Toen het schaakbord leek te verdwijnen van het Max Euweplein maakte AT5 dit verhaal: