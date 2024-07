Adviesraad: maak Oostbrug ook toegankelijk voor openbaar vervoer

"Met een brug die ook voor tram of bus toegankelijk is, kan een directe verbinding worden gerealiseerd tussen Noord en de negentiende-eeuwse wijken en de binnenring in de stad; kan het Hamerkwartier en de woningbouw rond de Klaprozenweg ontsloten worden; kan de verbinding Noord/IJburg sterk verbeteren; kan eindelijk Noord op het tramnet worden aangesloten", aldus de adviesraad.

Volgens de RAR zijn de argumenten die opgaan voor een fietsbrug, ook van toepassing op een brug voor het openbaar vervoer. "In minuten reistijd winst uitgedrukt zal een brug die voor tram en bus te berijden is, voor de openbaar vervoerreiziger nog weleens vele malen hoger kunnen liggen dan die voor de fietser." Van der Horst verwacht namelijk dat fietsers 10 tot 12 minuten sneller zullen zijn met de Oostbrug.

De Reizigers Advies Raad (RAR), een onafhankelijk adviesorgaan bestaande uit onder meer reizigersvereniging Rover, Cliëntenbelang Amsterdam, de Fietsersbond en de ASVA Studentenunie, is minder enthousiast. De raad adviseert in een brief aan Van der Horst om 'nog even door te sparen'.

Begin deze maand ging de vlag uit op het stadhuis: het was Van der Horst gelukt om de 320 miljoen euro voor de Oostbrug, een fiets- en voetgangersbrug tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg, bij elkaar te krijgen. Dankzij een extra bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam kan de brug in 2034 klaar zijn.

Ook wijst de RAR op de economische impuls die een ov-brug zou geven. "In de huidige krappe arbeidsmarkt kan de brug voor velen net de doorslag geven aan het werk te gaan in de oostelijke delen van Noord en of in stadsdeel Oost. De RAR denkt dat met name het 'aandachtsstadsdeel' Noord wel zo’n impuls kan gebruiken."

Wethouder Melanie van der Horst laat in een reactie weten te hebben onderzocht of er ook openbaar vervoer over de Oostbrug zou kunnen rijden en wat dat zou kosten. "Uit dat onderzoek blijkt dat ov over de Oostbrug niet per se nodig is, omdat de Noord/Zuidlijn en bus 37 daar ook rijden en de toekomstige groei van reizigers kunnen opvangen. De Oostbrug zou 2,5 keer duurder worden als er ook ov overheen moet rijden."

"Meerkosten absoluut te rechtvaardigen"

De RAR schrijft op zijn beurt dat de meerkosten van een gecombineerde brug vanuit een kosten baten analyse 'absoluut te rechtvaardigen' zijn. Daarbij denkt de adviesraad dat de meerkosten 'nogal worden overschat'. "Het maatschappelijk rendement van een gecombineerde brug ligt aanzienlijk hoger dan van louter een fietsbrug."

Overigens heeft Amsterdam ook een Westbrug, tussen de NDSM-werf en de Danzigerkade, in de planning. Die brug zal wél geschikt worden gemaakt voor het openbaar vervoer, omdat daar nog geen snelle ov-verbinding is. Maar volgens de RAR is de realisatie daarvan 'nog uiterst onzeker gezien de kosten die haar verbonden zijn en de nautische eisen'. "De Oostbrug is nu inpasbaar, geef die dan ook de hoogst mogelijke toekomstwaarde en rendement."