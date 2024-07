Politiek nl Diemen, Amsterdam en Rijkswaterstaat voorlopig elke spits om tafel na files

Nadat Diemen gisteren opriep tot maatregelen vanwege het 'verkeersinfarct' door de afsluiting van de A10 Noord, vindt er voorlopig elke spits een overleg plaats met Amsterdam en Rijkswaterstaat. Toch worden er verder nog geen concrete maatregelen genomen.

Gisteren trok de gemeente Diemen aan de bel vanwege de files. Amsterdam werd in een bericht op Facebook op de vingers getikt. "Ik snap wel dat ze boos zijn", zegt een vrouw die in de gemeente werkt. Zij deed er ook twee uur langer over om naar Assendelft te komen.

Drukte in Oost vanmiddag AT5

Vanochtend gingen Diemen, Amsterdam, Rijkswaterstaat, een aantal uitvoerende partijen en het GVB om tafel. Bij dat overleg waren ook verkeerskundigen aanwezig. De hoop is dat het verkeer aan de afsluiting van de A10 Noord went. Daarom wordt de situatie voorlopig niet aangepast. Naast het werk aan de A10 vinden er momenteel ook werkzaamheden aan de IJburglaan en de Europaboulevard plaats. Rijkswaterstaat zegt het werk aan de A10 Noord desondanks goed ingepland te hebben.

Quote "Vaak kiest de gemeente er ook voor om juist op dat soort momenten ook te werken" Ed Nijman, Rijkswaterstaat

"We hebben het afgestemd", zegt omgevingsmanager Ed Nijman van Rijkswaterstaat. "We weten dat we hier grootschalig aan het werk zijn en dat het veel invloed heeft op de stad. Vaak kiest de gemeente er ook voor om juist op dat soort momenten ook te werken, omdat er op dat soort momenten minder verkeer is." De gemeente Diemen wilde vandaag niet voor camera reageren. Een woordvoerder zei zich vooral te willen richten op de oplossingen. Ook de gemeente Amsterdam reageerde niet op camera, de gemeente vindt de files vooral een gevolg van het werk van Rijkswaterstaat. Of het vandaag een verhit gesprek was is niet duidelijk: Nijman was er zelf niet bij. De drie partijen kwamen vandaag wel met een schriftelijke gezamenlijke reactie:

Reactie woordvoerders Diemen, Amsterdam en Rijkswaterstaat "Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en gemeente Diemen hebben vanochtend in een gezamenlijk overleg de verkeersproblemen besproken die zijn ontstaan als gevolg van de werkzaamheden aan de Ring A10 en het project IJburglaan. Het beeld is dat de ernstigste verkeersproblemen van maandag en dinsdag vooral tijdens de avondspitsen hebben plaatsgevonden. Dit werd naast de afsluitingen door werkzaamheden ook veroorzaakt door ongevallen op de Ring. Rijkswaterstaat verwacht dat de verkeersdrukte de komende tijd zal afnemen en dat de automobilisten zullen wennen aan de nieuwe situatie. De komende dagen houden we de situatie samen in de gaten om te kijken of dat inderdaad zo is."

Nijman raadt automobilisten die de afgelopen dagen in de file stonden aan om bijvoorbeeld op een andere manier te reizen. "Of andere tijden te kiezen, misschien vanuit huis te werken of samen te gaan reizen."

Het werk aan de buitenring van de A10 Noord duurt nog tot en met 14 augustus. Daarna is de binnenring aan de beurt. Dat werk duurt tot 9 september.

Vanavond opnieuw druk op de weg Op de A10 West, A10 Zuid en A10 Oost staat het verkeer vanavond opnieuw in de file. Ook op de Hartveldseweg in Diemen, een van de belangrijkste doorgaande wegen in die gemeente, staat het verkeer richting Oost muurvast. Dat geldt ook voor de Middenweg in Oost en grote delen van de Weesperstraat en Wibautstraat.