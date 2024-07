Verkeer voor derde dag op rij muurvast: "Werkzaamheden beter week later kunnen doen"

Door de afgesloten A10 Noord en een ongeval verderop op de A10 stond er rond 18.00 uur bijna 40 kilometer file. De ANWB spreekt van 'opnieuw veel vertraging in de regio Amsterdam'.

Filelezer Marleen de Geest noemt de verkeerschaos van de afgelopen dagen 'uitzonderlijk'. "Er gaan dagelijks 77 duizend mensen over dat stuk, die moeten nu allemaal via een ander stuk snelweg worden geperst. Natuurlijk leidt dat tot veel vertraging, zeker als er dan aan het begin van de spits nog een ongeval gebeurt. Dan loopt het helemaal vast en lost het niet meer op."

Expres in zomervakantie

Naast het werk aan de A10 vinden er momenteel ook werkzaamheden aan de IJburglaan en de Europaboulevard plaats. Rijkswaterstaat zegt het werk aan de A10 Noord desondanks goed ingepland te hebben. "We weten dat we hier grootschalig aan het werk zijn en dat het veel invloed heeft op de stad."

Van der Geest: "Rijkswaterstaat is er waarschijnlijk van uitgegaan dat het op zich wel meeviel. Ze hebben het natuurlijk expres in de zomervakantie gepland, want er is gewoon minder verkeersaanbod in de zomervakantie. Maar ze hadden het misschien nog net een weekje later moeten doen."

Diemen en Amsterdam in gesprek

Nadat Diemen gisteren opriep tot maatregelen vanwege het 'verkeersinfarct' door de afsluiting van de A10 Noord, vindt er voorlopig elke spits een overleg plaats met Amsterdam en Rijkswaterstaat. Toch worden er verder nog geen concrete maatregelen genomen.

Het werk aan de buitenring van de A10 Noord duurt nog tot en met 14 augustus. Daarna is de binnenring aan de beurt. Dat werk duurt tot 9 september.