Trainer Farioli doet een oproep aan Ajaxfans: "Ik wil meer Ajaxshirts in de stad zien"

Ajax treft morgenavond FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. Het duel in de Johan Cruijff ArenA zal het eerste officiële affiche voor de ploeg van Francesco Farioli zijn. De trainer van Ajax maakt gebruik om een oproep te doen aan de Ajaxfans in de stad.

Maar het ging vandaag in de perskamer van Ajax vooral over keepers. En dan specifiek welke doelman morgen in de basis begint. Op de persconferentie houdt Farioli zijn keuze nog even geheim. "Ik wil de mogelijkheid hebben om morgen (donderdag, red.) met de spelers te praten", vertelt hij lachend. "Dit is niet het moment om de keepers in de selectie te analyseren".

Farioli, die vandaag nog een Ajaxshirt kocht voor zijn vader, hoopt dat alle Ajaxfans morgen een Ajaxshirt gaan dragen. "Ik wil morgen meer Ajaxshirts in de stad zien", zegt hij. Hij legt uit dat het als een motivatie kan werken richting de wedstrijd. De wedstrijd begint om 20.30 in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Later op de avond zijn de reacties van Farioli en een van de spelers op de wedstrijd te zien op AT5.