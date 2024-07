10.000 euro voor gouden tip over explosie bij gemeentelijke werkplaats in Nieuw-West

Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip over een explosie bij een gemeentelijke werkplaats aan de Fogostraat. Bij de locatie in Nieuw-West ging op 20 mei een explosief af, vijf dagen later werd er nog een explosief gevonden bij de wc.

Op 20 mei zijn er aan het einde van de middag nog werknemers aanwezig op de werkplaats als zij opeens een harde knal horen. In het kantoorgedeelte van het gebouw gaat een explosief af die zorgt voor een ravage. De werknemers moeten het pand uit.

Een van die werknemers treft vijf dagen later in de vroege ochtend opnieuw een explosief aan, dit keer op de wc. Mogelijk is het explosief een dag eerder geplaatst. De werknemer belt de politie, waarna het explosief wordt opgeruimd. Beide keren vielen er geen gewonden.

Wie de explosieven heeft geplaatst is voor de politie na twee maanden nog altijd onduidelijk. Omdat er door de explosies brand in het gebouw had kunnen ontstaan, met mogelijke slachtoffers, looft het Openbaar Ministerie het tipgeld uit.

Waarom er nu wel een beloning wordt uitgeloofd en bijvoorbeeld niet bij een explosie bij een woning of winkel, komt volgens de politie door de kans op de vele gewonden. "De daders die achter deze explosie en poging zitten hebben echt een groot risico genomen. Ten tijde van de explosie waren er echt heel veel mensen in het pand aanwezig. En als daar de boel in de fik was gegaan dan zouden de gevolgen echt niet te overzien zijn geweest."

De politie en het Openbaar Ministerie gaan kijken of er vaker tipgeld kan worden uitgeloofd voor informatie over explosiezaken.