Amsterdam telt meeste verdrinkingsdoden: 145 in tien jaar tijd

In en rond Amsterdam zijn de afgelopen tien jaar 145 mensen verdronken, dat is het hoogste aantal van alle veiligheidsregio's van het land. Een groot deel van de doden kwam uit het buitenland.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Verdrinking als gevolg van een vervoersongeval, zelfdoding of moord zijn niet meegenomen, het gaat alleen om verdrinkingsongevallen. Met de 145 verdrinkingen telt de regio ruim 12 procent van alle verdrinkingsdoden in het land, totaal ging het om 1151 gevallen.

Onder de verdrinkingsdoden waren 89 Nederlanders, 56 van hen kwamen uit het buitenland, zoals toeristen of expats.

Eerder dit jaar redde een Wallenbewoner nog een toerist uit de gracht. "Meestal zijn het toeristen die megadronken of high zijn en die vallen er dan gewoon in. Mensen denken dat je gaat spartelen en lawaai maakt, maar als je verdrinkt gaat dat stilletjes, vaak omdat je lichaam in shock raakt. Binnen twee minuten kun je gewoon verdrinken, zo snel gaat dat."

Maatregelen

De gemeente heeft vanwege het aantal verdrinkingsdoden de afgelopen jaren al maatregelen genomen. Vooral rond de grachten, waar veel lichamen worden aangetroffen. Zo zijn er op sommige plekken touwen en trappen geplaatst en worden de ijzeren stangen bij parkeerplaatsen bij de herinrichting verwijderd, zodat mensen er niet over kunnen struikelen.

Kademuren die zijn vernieuwd krijgen ook trappetjes en een randje waar mensen die in het water zijn gevallen zich aan kunnen vasthouden.