Schiphol wil fietsflat mogelijk overnemen, maar verplaatsen is lastige klus

Maar om de flat naar Schiphol te verplaatsen, is een behoorlijke klus. De stalling staat namelijk niet op een boot, maar op betonnen palen. Hoe de flat daar moet komen zoekt de gemeente de komende periode samen met het vliegveld uit. "Hiervoor nemen we de tijd, omdat we het heel mooi zouden vinden als de fietsflat een tweede leven krijgt."

De bouw van de fietsflat begon in 1999 vanwege een gebrek aan fietsenstallingen rond het Stationsplein. Eigenlijk zou het bouwwerk er vijf jaar blijven staan, maar tot vorig jaar was de flat nog altijd in gebruik. Met de komst van de nieuwe ondergrondse fietsenstallingen werd de flat na ruim 20 jaar dienst gesloten.

Reactie woordvoerder Schiphol

"We hebben de opties bekeken om de fietsflat een nieuwe bestemming op Schiphol te geven. We willen namelijk het gebruik van de fiets als vervoersmiddel van en naar de luchthaven stimuleren. Schiphol werkt aan goede voorzieningen voor fietsers, waaronder snelfietsroutes, fietsstallingen en een Fietsservicepunt.

Op dit moment is hergebruik op Schiphol echter geen optie, omdat het praktisch nog onduidelijk is of het gebouw te demonteren is en opnieuw te monteren is. Het is aan de gemeente Amsterdam om daarover uitsluitsel te geven. Pas daarna kunnen we opnieuw naar de optie kijken. In de tussentijd kijken wij naar alternatieve opties voor fietsstallingen."