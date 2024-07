Schiphol wil fietsflat overnemen, maar verplaatsen is lastige klus

De iconische fietsflat bij het Centraal Station staat al sinds vorig jaar februari leeg, maar het bouwwerk van staal en beton staat er nog steeds. Schiphol ziet het wel zitten om de fietsenstalling over te nemen voor hun medewerkers, maar het verplaatsen is nog een hele uitdaging.

De bouw van de fietsflat begon in 1999 vanwege een gebrek aan fietsenstallingen rond het Stationsplein. Eigenlijk zou het bouwwerk er vijf jaar blijven staan, maar tot vorig jaar was de flat nog altijd in gebruik. Met de komst van de nieuwe ondergrondse fietsenstallingen werd de flat na ruim 20 jaar dienst gesloten.

Sinds 2016 was er voor de stalling overigens al geen vergunning meer, maar vanwege de nood voor parkeerplekken gaf de gemeente voor het gebouw een zogenoemd gedoogbesluit af. Dat besluit loopt nog tot en met 2025, daarom wilde de gemeente de flat na de sluiting nog niet wegdoen. Een woordvoerder van de gemeente liet destijds weten dat zij tot die tijd nog alle opties open houden voor een invulling van de flat. Een van de dingen waar aan werd gedacht was iets met cultuur.

Nog altijd leeg

Zo'n anderhalf jaar later staat de flat nog altijd helemaal leeg. Hekken en camera's moeten ervoor zorgen dat niemand de oude stalling kan betreden. Schiphol wil de flat wel weer nut geven als een stalling voor de medewerkers, zo laat een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst aan AT5 weten.

Maar om de flat naar Schiphol te verplaatsen, is een behoorlijke klus. De stalling staat namelijk niet op een boot, maar op betonnen palen. Hoe de flat daar moet komen zoekt de gemeente de komende periode samen met het vliegveld uit. "Hiervoor nemen we de tijd, omdat we het heel mooi zouden vinden als de fietsflat een tweede leven krijgt."