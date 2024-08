Wie houdt de gemeente allemaal in de gaten - en wat als dat onterecht is?

De persoonsgerichte aanpak (pga), aanvankelijk bedoeld voor potentiële terroristen, wordt inmiddels voor veel meer doelen ingezet. Onder anderen verwarde personen, overlastgevers en minderjarige delinquenten komen op een lijst en worden op allerlei manieren gevolgd. Wie bepaalt of je in zo’n aanpak terechtkomt, en wat kun je doen als dat onterecht is? "Mensen denken dat je gek bent."

Het is 2005, een jaar na de moord op Theo van Gogh. Het jihadistische netwerk ‘’de Hofstadgroep’’ domineert het nieuws. In Londen vallen tientallen doden bij een grote aanslag in metro’s en bussen. De angst is voelbaar in de samenleving.

Welke lijsten hanteert de overheid? Top 600 - 414 personen Lijst met veelplegers van gewelddadige misdrijven. Ingevoerd in 2011 in reactie op een reeks roofovervallen. Volgens politie en justitie werden die vaak gepleegd door dezelfde daders. Er zijn meerdere combinaties van veroordelingen, verdenkingen en aanhoudingen die tot opname in de aanpak kunnen leiden. Personen op de lijst moeten in ieder geval zijn aangehouden voor meerdere ‘high impact’-misdrijven

Het AcVZ bepaalt wie in een pga belandt. Alleen bij persoonsgerichte aanpak radicalisering is het anders geregeld. Daar adviseren gespecialiseerde ambtenaren wie voor de aanpak in aanmerking komt, en wordt de beslissing genomen door de burgemeester.

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is verantwoordelijk voor de pga’s. Het is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam, een aantal kleinere gemeenten en instanties als het OM en de Jeugdbescherming Er zijn vijftien bestuurders ,onder wie de hoofdofficier van Justitie en de wethouder Onderwijs. De voorzitter is de burgemeester.

Veilig alternatief (voorheen Top 400) - 168 personen Bedoeld voor 12- tot 23-jarigen over wie de vrees bestaat dat ze in de zware criminaliteit zullen belanden. Zij moeten minimaal twee keer zijn aangehouden voor een misdrijf, en één keer verdacht van een gewelddadig misdrijf. Er is ook een aantal aanvullende instroomcriteria. Het gaat onder meer om betrokkenheid bij huiselijk geweld, onderdeel uitmaken van een problematische jeugdgroep en meerdere schoolwisselingen.

Dat die beoordeling niet altijd goed gaat, blijkt uit het verhaal van de linkse activist Frank van der Linde. In 2017 werd hij opgenomen in de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van radicalisering. Die aanpak is in het leven geroepen voor de bestrijding van jihadisme, iets waarmee Van der Linde nooit in verband is gebracht.

Vanaf 2017 werd Van der Linde overal in de gaten gehouden door de politie. Pas jaren later heeft de gemeente toegegeven dat hij nooit op de lijst had mogen worden gezet. Burgemeester Halsema heeft daar excuses voor aangeboden.

Er is geen onafhankelijke instelling die controleert of burgers terecht in een pga zitten. Het AcVZ beoordeelt zelf per dossier of de instroomcriteria correct zijn toegepast. ‘’Het zou goed zijn als dat wat onafhankelijker is ingestoken’’, zegt Ramlal. ‘’Bijvoorbeeld een functionaris die vragen kan stellen als: moeten we hier niet meer zorg bieden in plaats van de repressieve aanpak?’’

Bij één aanpak is dat volgens de gemeente inmiddels het geval. Bij de radicaliseringsaanpak is recentelijk een onafhankelijke adviescommissie aangesteld die ''periodiek de aanpak doorlicht''.

Plaatsing in een pga is een forse schending van de privacy - een van de grondrechten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo’n schending kán geoorloofd zijn. Als er een serieuze kans bestaat dat iemand een aanslag of een gewelddadige overval zal plegen, weegt dat zwaarder. Maar het is de vraag of die ''proportionaliteit'', zoals juristen het noemen, aanwezig is bijvoorbeeld overlastplegers of treiteraars.