"Herhaling van zetten": Levensgroot schaakbord moet ook weg van Museumplein

Jürgen Vijfschaft komt als het even kan een paar keer per week een potje schaken op het plein. "Of ik ga alleen maar even kijken. Al is het maar een paar minuutjes", vertelt hij. Vorig jaar was hij nog sceptisch over het Museumplein als nieuwe schaaklocatie, maar inmiddels zegt hij het te gaan missen. "Vooral de sociale contacten. Al mijn vrienden komen hier en je spreekt vaak nieuwe mensen. Vooral toeristen, dat is extra leuk."

Het levensgrote schaakbord moet volgens de gemeente weg vanwege de aanhoudende overlast. Volgens stadsdeelvoorzitter Bart Vink zit er niets anders op. "We hebben ingestemd met een proef van een jaar en hadden gehoopt dat de overlast minder zou zijn dan bij het Max Euweplein, maar het tegenovergestelde is het geval", laat hij weten.