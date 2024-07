Diemense visboer sluit eerder door files: "Als je 's ochtends om 5 uur start, wil je op tijd thuis zijn"

Van de files van de afgelopen dagen wordt niemand blij; sommige automobilisten stonden uren vast. Ook vandaag zijn er opstoppingen in en rond de stad door werkzaamheden. Voor wie zijn werkdag vroeg begint, is het extra zuur. Zo beginnen de medewerkers van de Volendammer Vishandel in Diemen om 5.00 uur. Om de files te vermijden gaan ze nu wat eerder dicht. "Je wil graag voor 21.00 uur thuis zijn."

Mede-eigenaar van de vishandel Jack Veerman maakt een snel rekensommetje. "Maandag zat ik op ongeveer zestien uur werk." Zelf haalt hij of de andere eigenaar om 5.00 de vis op. Dan halen ze hun medewerkers op en rijden ze met z'n allen van Volendam naar Diemen. Maandag waren ze pas rond 21.00 uur thuis.

Doordat er werkzaamheden zijn aan de A10 Noord, de Europaboulevard, de IJburglaan en de wisselstrook in de Coentunnel, zijn er al vier dagen files. Het sluipverkeer gaat veelal via Diemen, waardoor ook daar het verkeer muurvast staat. De gemeente Amsterdam, Diemen en Rijkswaterstaat gaan daarom elke spits om tafel.

Eerder dicht

Het is een kleine maatregel die Veerman neemt, maar zolang de verkeerschaos aanhoudt, sluit de visboer een halfuur eerder. Om 17.30 uur in plaats van 18.00 uur. Dat is volgens het advies van Rijkswaterstaat om zoveel als kan buiten de spits om te rijden.

"Het werkt nog niet heel goed, maar het is beter dan maandag en dinsdag. Toen deden we er bijna drie uur over. Een halfuur eerder sluiten scheelt uiteindelijk toch een uur reistijd."

Yahtzee en kaarten

Zijn medewerkers zijn blij, al maakten ze er toch al het beste van, met zijn allen in een busje. "We nemen Yahtzee mee en een pakje kaarten." Een ander vindt het ook gezellig. "Ook broodjes en drankjes gaan mee. En we hebben een heel stuk van Amsterdam-Oost gezien, waar je anders niet komt, dus dat is ook wel leuk." Een collega vult zijn collega's aan: "De volgende keer nemen we ook gewoon een fles wijn mee op de achterbank!"