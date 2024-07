Gregory Sedoc: "Olympische Spelen 2036 naar Amsterdam halen"

De Olympische Spelen moeten naar Amsterdam komen, zegt oud-topatleet Gregory Sedoc in 'Gesprek aan de Amstel'. Volgens hem is het organiseren van de Spelen een stimulans voor de sociale projecten in de stad. Op de vraag of Nederland niet te klein is, antwoordt hij dat we groter moeten denken en dat je sporten kan verspreiden over het hele land. In 2036 zouden de Spelen in Amsterdam moeten zijn. Daarover moeten we eens serieus gaan nadenken, vindt Sedoc.

Gregory Sedoc - AT5

In de uitzending vertelt Sedoc over de hoogte en dieptepunten in zijn leven. Nadat hij een paar keer per ongeluk niet had ingevuld waar hij was en daardoor dopingcontroles miste, werd hij in 2011 voor een jaar geschorst. Een jaar later pakte hij de draad weer op en ging hij naar de Olympische Spelen van Londen, waarna hij vanaf 2013 in een depressie belandde. Die wist Sedoc onder controle te krijgen zonder medicatie. Hij is er openhartig over en vertelt hoe hem dat is gelukt.

Ook blikt Sedoc vooruit en kijkt hij op welke atleten we vanaf volgende week op de Spelen van Parijs moeten letten. Nog nooit was er zo'n grote Nederlandse afvaardiging, volgens hem 'de meest succesvolle ploeg ooit'. Nederland heeft een beleid in gang gezet van het signaleren en opleiden van talenten, om die vervolgens te laten doorstromen naar de wereldtop. Dat moet zo blijven, stelt Sedoc, zeker als de Spelen een keer naar Amsterdam komen. De volgende Olympische Spelen zijn in Los Angeles (2028) en Brisbane (2032).