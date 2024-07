Italiaanse toerist (16) bekladt metro met graffiti in Noord

De jongen werd betrapt doordat op beelden van een bewakingscamera te zien was. "Met een beetje pech had hij zomaar geëlektrocuteerd kunnen worden", schrijft de politie op Facebook. "Nadat hij zijn werk had voltooid, liep hij regelrecht in de armen van een agent."

De jonge toerist werd aangehouden en zat een nacht in de cel. Het GVB heeft hem aansprakelijk gesteld voor de schade. Het kost 1600 euro om de metro schoon te maken en dat bedrag zal hij moeten betalen voordat hij Nederland mag verlaten.

De metro zal daarna uit de dienstregeling gehaald moeten worden om de graffiti te verwijderen.