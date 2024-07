Ajax scoort pas in laatste minuten tegen Vojvodina en wint met 1 - 0

Op basis van de eerste helft had Ajax recht op een grote overwinning. Toch wankelde het na rust tegen Vojvodina en mocht het in de handen knijpen met een late winnende goal. Branco van den Boomen kopte de ploeg van Francesco Farioli naar de 1-0 overwinning in de tweede voorronde van de Europa League.

Ajax oogde behoorlijk onwennig in de openingsfase tegen Vojvodina. De Serviërs waren minimaal gelijkwaardig. Ajax-doelman Remko Pasveer ging een aantal keren behoorlijk in de fout in de opbouw, wat ook niet hielp voor de Amsterdammers.

Serieuze kans

Halverwege de eerste helft kreeg Carlos Forbs pas de eerste serieuze kans voor Ajax. De kansen dienden zich vervolgens in hoog tempo aan. Tien minuten voor rust schoot Kenneth Taylor de bal snoeihard tegen de kruising.Vervolgens was het een wonder dat de bal er niet in ging, want een flipperkast voor het doel van Vojvodina leverde drie grote kansen op. Een schot van Taylor werd van de lijn gehaald, die van Forbs werd geblokt en Akpom kopte net naast.

Ondanks alle kansen zochten beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamer op. Hoewel Ajax de duimschroeven flink aandraaide, was daar na de pauze weinig meer van te merken. De zorgvuldigheid was ver te zoeken en Jorrel Hato, Akpom en Taylor pakten snel een kaart.

Grote moeite

De thuisploeg creëerde weinig meer en moest zelfs opgelucht ademhalen. Vukanovic werd na een steekpass één-op-één met Pasveer gezet, maar tikte de bal tegen de paal. Ajax ontsnapte en had in die fase grote moeite met Vojvodina.

Op het moment dat weinigen er meer in geloofden, kwam Ajax toch op de bevrijdende voorsprong. Branco van den Boomen verlengde een voorzet van Mika Godts en zag de bal in de verre hoek eindigen: 1-0.

Weinig uitsupporters

Er waren maar weinig supporters van Vojvodina naar Amsterdam gekomen. Ajax verkocht al tickets van het uitvak en het deel van het vak dat voor de Servische supporters was gereserveerd was ook nog eens verre van gevuld. Er waren ook niet veel supporters in de binnenstad. De politie was er voorafgaand aan de wedstrijd wel aanwezig, zo hielden agenten gesprekken met supporters rond het Rembrandtplein.