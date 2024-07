Farioli blij met zingende Ajaxfans: "Deze energie is meer nodig dan mijn tactische instructies"

De vuurdoop voor trainer Francesco Farioli eindigde gisteravond op de valreep voor winst van de Ajacieden. Ondanks een grote hoeveelheid kansen lukte het Ajax pas vlak voor tijd om de winnende treffer te maken in de tweede voorronde van de Europa League. De wedstrijd was ook de eerste ontmoeting met de Ajaxfans, en die is Farioli goed bevallen. "Ik ben heel erg blij als deze sfeer in het stadion blijft."