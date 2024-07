Schoorsteen voormalige kolencentrale grootste 'Amsterdammertje' ter wereld tijdens Pride

De 175 meter hoge schoorsteen van de voormalige Hemwegcentrale naast de Coentunnel kleurt vanaf vandaag ruim een week lang 's nachts in regenboogkleuren. In het kader van Pride Amsterdam, dat morgen van start gaat, wil Vattenfall als sponsor hiermee zijn betrokkenheid bij diversiteit en inclusie onderstrepen.

Doordat het hoogste bouwwerk van de stad ook met lasers wordt voorzien van drie Andreaskruisen, wordt de schoorsteen 's werelds grootste Amsterdammertje genoemd.

Het is overigens de laatste keer dat de energieleverancier de kans heeft om het bouwwerk in regenboogkleuren te verlichten. De iconische schoorsteen, die in de volksmond bekend stond als 'de wolkenfabriek', wordt volgend jaar afgebroken. De kolencentrale sloot in 2019.

Na 2026 wordt het terrein verder ontwikkeld tot een energiehub voor de productie van elektriciteit, waterstof en warmte zonder de inzet van fossiele brandstoffen.