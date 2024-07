Na autoverkeer nu ook internetverkeer verstoord door werkzaamheden A10 Noord

Niet alleen het autoverkeer rond Amsterdam ondervindt hinder van de werkzaamheden aan de A10 Noord. Sinds gisterochtend ligt ook het internetverkeer via de glasvezel er in delen van Amsterdam uit. Bij sloopwerkzaamheden bij de Zeeburgerbrug is namelijk een glasvezelkabel geraakt. Eurofiber, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabel, spreekt van een 'complexe situatie'.

De problemen ontstonden gisterochtend rond 9.00 uur. Sindsdien zijn consumenten en bedrijven die via de glasvezelkabel internet afnemen in delen van de stad verstoken van een verbinding. Het gaat vermoedelijk om honderden aansluitingen in Noord en Landelijk Noord.

"Bij sloopwerkzaamheden tijdens het snijden van ijzer is kabel door hitte verbrand", schrijft Eurofiber op de eigen site. Technici zijn sinds gisterochtend druk bezig om de schade te herstellen, maar dat blijkt minder makkelijk dan verwacht. De kabel moet over een lengte van 1600 meter worden vervangen. Tot diep in de nacht is dat geprobeerd, maar tot op heden is het niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen.

Oplossing nog niet nabij

Wanneer de problemen zijn opgelost kan Eurofiber nog niet zeggen. "Vanwege de complexiteit van de situatie, gevaarlijke omstandigheden (asbest) en de lengte van de kabel, die voor bijna 1600 meter moet worden vervangen, kunnen wij op dit moment nog geen ETR (geschatte eindtijd red.) bevestigen."

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat bevestigt dat bij de werkzaamheden een glasvezelkabel is geraakt. Hoe het kan dat de kabel is geraakt is niet duidelijk. "We proberen dat altijd te vermijden, maar soms gaat dat helaas niet goed."