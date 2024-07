Waarom zoveel werkzaamheden aan Ring A10 tegelijk? "Er wordt bewust veel gedaan in korte periode."

Het vervangen van het asfalt is een complexe klus. ''Zoals je achter me ziet is het asfalt er al vanaf gefreesd. Dan ligt er nog een onderlaag die we eraf moeten bikken. Dat is anders dan op een gewone snelweg omdat het beton van de brug hier onder zit. Dat vereist een andere aanpak'', legt Nijman uit.

De werkmannen die we spreken zijn bezig met de vangrails. ''We demonteren de oude en plaatsen de nieuwe'', vertelt één van hen enthousiast. Het is een mooie klus om aan mee te werken. Al ziet hij ook dat veel automobilisten minder enthousiast zijn. ''Ze zijn alleen maar boos dat we de A10 hebben afgesloten.'' Op de vraag wat hij daar van vindt is zijn antwoord duidelijk. ''Dat is hun probleem, de weg moet toch een keer klaar.''

''Het is inderdaad heel veel in een korte periode en dat doen we bewust''

Eén van de automobilisten die we spreken vraagt zich of of er wel goed over de planning is nagedacht. ''Waarom zoveel werkzaamheden tegelijk. Hebben jullie wel nagedacht wat het effect is van de diverse afsluitingen?'' Daarmee doelt hij ook op meerdere werkzaamheden in en rond Amsterdam.

''Ik kan me voorstellen dat weggebruikers denken: Is dit wel goed gepland? Het is inderdaad heel veel in een korte periode en dat doen we bewust'', antwoordt Nijman. ''We kiezen er bewust voor deze werkzaamheden in de zomerperiode te doen omdat het dan significant rustiger is op de weg. Mensen zijn op vakantie en dat wijzen de cijfers uit. Daarbij hebben we zoveel onderhoudsklussen op de snelwegen van Rijkswaterstaat dat kunnen we niet achter elkaar doen. Dat moeten we gewoon combineren anders zouden we het hele jaar bezig zijn.''