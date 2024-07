Ondanks vertraging vertrekken Olympische supporters met een glimlach naar Parijs

Door een flinke storing op het spoornetwerk rondom Parijs, waren enkele treinen richting de Franse hoofdstad vanmorgen vertraagd en reden sommigen helemaal niet meer. Desondanks vertrokken Olympische supporters met een grote glimlach op hun gezicht vanaf Centraal Station: "We moeten nu via Rotterdam, maar we komen er wel."

AT5

Van hockey, rugby tot volleybal en roeien: bezoekers van de Olympische Spelen verzamelden zich vandaag op Amsterdam Centraal om hun lievelingsploeg of sporter aan te moedigen in Parijs. Sommigen gaan voor twee weken of een week, anderen slechts voor anderhalve dag. "Een flitsbezoekje", vertelt een rugbysupporter. "We gaan alleen voor Rugby, en voor de kroeg", vertelt zijn vriend.

AT5

Twee andere supporters vertellen naar de Spelen te gaan om de dochter van hun vrienden aan te moedigen. Ze roeit mee in de dames 4 boot. "We gaan een week, want stel het wordt uitgesteld vanwege het weer dan moeten we er wel bij zijn", vertelt de vrouw. Maar op sommige dingen kunnen de reizigers zich niet voorbereiden. Zo was de trein van acht over elf flink vertraagd en ging die van acht over één helemaal niet meer. Reizigers die met die middagtrein wilden gaan, moesten daarom eerst naar Rotterdam. Storing De vertraging had te maken met een grote storing op het treinnetwerk rondom Parijs. Eerder vanmorgen werd bekend dat er sabotageacties zijn gepleegd op het treinspoor, waaronder brandstichting. Welke consequenties dit voor de Olympische Spelen gaat hebben is nog niet bekend. Ondanks het ongemak, maalden de Amsterdamse supporters die wij spraken er niet om. "We laten ons niet tegenhouden door een beetje vertraging", en "het maakt niet uit, we komen er wel", vertelden ze.