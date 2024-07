Man (21) opgepakt op verdenking van verkrachtingen in studentencomplex Diemen

De politie heeft vorige week een 21-jarige man opgepakt die twee vrouwen verkracht zou hebben in een studentencomplex aan de Rode Kruislaan in Diemen.

De verkrachtingen hebben vorig jaar in mei plaatsgevonden. De verdachte werd op woensdag 17 juli aangehouden na onderzoek door de zedenpolitie.

De man wordt ook verdacht van bedreiging van een derde vrouw mei vorig jaar. "Hij zou haar bij haar arm hebben gegrepen en gedreigd hebben haar neer te schieten. De vrouw wist te ontsnappen door hard te schreeuwen en op de deur van de buren te bonken", meldt het Openbaar Ministerie.

Bewoners van het complex waren vorig jaar ook op de hoogte van de meldingen. Ze vertelden tegen AT5 dat ze zich zeer onveilig voelden.

De verdachte is 19 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat hij voorlopig vast blijft zitten. De politie onderzoekt ook of hij bij meer incidenten is betrokken.