Automobilist rijdt in op verkeersregelaar, slachtoffer op motorkap meegesleurd

Een verkeersregelaar is op maandagavond 15 juli bewust aangereden door een automobilist op de Marnixstraat. De politie zoekt getuigen van de aanrijding.

De verkeersregelaar gaf de automobilist instructies, maar de bestuurder van de auto was het daar niet mee eens. "Wanneer een automobilist geen gehoor geeft aan de instructies, rijdt hij vervolgens in op de verkeersregelaar. Het slachtoffer is meerdere meters meegesleurd op de motorkap", meldt de politie.

De aanrijding vond tussen 21.45 uur en 22.00 uur plaats. Volgens de politie waren er meerdere getuigen en is er ook door hen gefilmd. De politie wil die beelden graag ontvangen en vraagt getuigen zich ook te melden.

Op het kruispunt vinden werkzaamheden van de gemeente plaats. Er worden onder meer kabels, leidingen en oude tramsporen vervangen. Ook wordt de kruising opnieuw ingericht.