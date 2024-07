Honderden festivalgangers gaan lekker op Mini Milkshake: "Ik heb zin in alles"

Op hits als Engelbewaarder en Europapa gingen 1600 bezoekers, plus tientallen festivalvrijwilligers, los op Mini Milkshake. Directeur Marieke Samallo leidt het festival al sinds het begin, maar is het nog lang niet zat. "Dit is mijn kind, ik ga hier nog steeds net zo lekker op."

AT5

Traditiegetrouw trapt Mini Milkshake het festivalweekend af. Eregasten zijn de honderden bezoekers met een beperking en hun begeleiders. Ze staan te trappelen. "Heel leuk om dit mee te maken", straalt een jongen in een bloemetjesblouse en spijkerjack. "Ik ga zeker hakken!" Favoriet zijn de nummers uit de Nederlandstalige muziekcatalogus. Vooral de hits van de Jeugd, Joost Klein en Marco Schuitmaker valt in de smaak. Maar het is meer dan de muziek, zegt een dame getooid met een eenhoornmuts en flamingozonnebril: "Ik heb zin in alles! Leuk om alle bekende Nederlanders te ontmoeten. En het feest natuurlijk, en jezelf zijn."

AT5

Directeur Marieke Samallo spreekt van een voorbereiding die op rolletjes liep. "We zijn er zo erg klaar voor. Het was een hele relaxte productie. En het weer wordt fantastisch." Het is Samallo's elfde editie, ze is er al sinds de geboorte van het festival bij. Desgevraagd hoopt ze de veertigste Milkshake ook nog te leiden. "Dit is mijn kind, ik ga hier nog steeds net zo lekker op." Milkshake vindt het hele weekend plaats in het Westerpark, voor de zondag zijn er nog kaarten.