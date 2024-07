Duizenden bij Pride March: "Sfeer was enorm positief"

Duizenden mensen hebben vandaag meegedaan aan de Pride March. De stoet begon rond 12.00 uur op het Amstelveld en eindigde een paar uur later in het Vondelpark. Dat park is inmiddels omgedoopt tot het Pride Park.

Een woordvoerder van de Pride laat weten dat de hele Vijzelstraat tijdens de stoet vol stond. "De sfeer was enorm positief, iedereen heeft er zin in en de diversiteit is goed zichtbaar", zegt hij.

Sportactiviteiten

Een groot deel van de deelnemers aan de stoet is nog in het Vondelpark gebleven, waar onder meer workshops worden gegeven. Ook vinden er sportactiviteiten en muziekoptredens plaats.

"Het is superleuk, iedereen ontmoet elkaar, de community laat zien dat het echt een eenheid is", zegt de woordvoerder. De activiteiten in het park duren nog tot 22.00 uur vanavond.

Straatfeesten

Later deze week zijn er op verschillende plekken vanwege de Pride in de stad nog tentoonstellingen, theaterstukken en films te zien. Ook vinden er straatfeesten plaats.

Volgende week zaterdag vindt de Canal Parade op de grachten plaats.