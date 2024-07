Buren kamperen op Marineterrein: "Veel mensen kennen elkaar nog niet"

Het Marineterrein is dit weekend veranderd in een camping. De camping is bedoeld voor buurtbewoners.

De buurtcamping is tien jaar geleden ontstaan. Het doel is om verschillende Amsterdammers elkaar te laten ontmoeten. Er is dit keer plaats voor 45 tenten en de ochtend wordt er yoga gedaan.

"Alle culturen, alle nationaliteiten, alles door elkaar", vertelt organisator Erna Leussink. "Wel voornamelijk uit de buurt. Het zijn ook heel veel mensen die elkaar niet kennen, maar wel dicht bij elkaar blijken te wonen."

Het kamperen was voor sommige bewoners wel een beetje wennen. "Ik ben twee uur geslapen, toen kwam de zon op mijn tent", zegt een van hen. Een ander vertelt dat het de eerste keer is dat ze op een camping is. "Ik heb een beetje geslapen en een beetje ook niet."

De bewoners mogen drie dagen op de buurtcamping blijven.