Huurder raakt sociale huurwoning kwijt omdat ex-schoonzus er woont

De kantonrechter heeft de huurovereenkomst van een Amsterdamse vrouw die een sociale huurwoning van woningcorporatie Stadgenoot huurde ontbonden. De huurder woonde zelf niet in het appartement in Osdorp, maar verhuurde de woning aan haar ex-schoonzus.

De huur bedroeg 445 euro per maand. Dat er iemand anders dan de huurder woonde bleek toen de gemeente vanwege een aanvraag voor een uitkering langs kwam. Een ambtenaar zag de ex-schoonzus in de woning. De ex-schoonzus verklaarde dat de huurder grotendeels bij haar ouders verbleef. Ook zei ze elke maand 600 euro aan de huurder te betalen. Dat bedrag werd contant betaald.

Omdat het doorverhuren van de woning volgens de huurovereenkomst niet toegestaan is, wilde Stadgenoot de woning ontruimen. De kantonrechter is het daar mee eens en oordeelt dat het inderdaad duidelijk is dat de huurder er zelf niet woonde. Zo was het grootste deel van de kleding bijvoorbeeld van haar ex-schoonzus. "Er lag ook geen post van gedaagde (de huurder red.) in het gehuurde en ook bleek zij de tv niet aan te kunnen zetten", staat er in het vonnis.

De huurder had ook nog eens lange tijd de huur niet betaald. Het ging in eerste instantie om een betalingsachterstand van 2.236 euro. De huurder heeft inmiddels een bewindvoerder (een bedrijf dat haar geldzaken regelt) en de achterstand is waarschijnlijk daardoor teruggelopen naar 901 euro. Dat bedrag moet de vrouw, of eigenlijk haar bewindvoerder, terugbetalen.

Groot tekort

"De bewindvoerder heeft vanzelfsprekend een belang bij het behoud van de woning, maar daar staat tegenover dat Stadgenoot er groot belang bij heeft het gehuurde aan een ander te kunnen verhuren", schrijft de rechter. "Er immers een groot tekort aan sociale huurwoningen. De kantonrechter is van oordeel dat in dit geval het belang van de bewindvoerder om de woning waarover het hier gaat te behouden niet zwaarder weegt dan het belang van Stadgenoot."

De uitspraak is op 19 juli gedaan. De vrouw moest de woning binnen veertien dagen verlaten hebben.