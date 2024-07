Weer 'schuifoperaties' op station Zuid

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Zuidasdok, waarbij onder meer Station Zuid flink uitgebreid wordt. Op maandag 29 juli tussen 09.00 en 11.00 uur zal het 70 meter lange dakdeel van de Brittenpassage verplaatst worden. Op maandag 5 augustus tussen 10.00 en 21.00 uur gebeurt dat met het 100 meter lange dakdeel van de Minervapassage.

Het dakdeel van de Minervapassage zal in eerste instantie rusten op een vorig jaar neergelegd dakdeel. Maar het zal uiteindelijk nog iets verplaatst moeten en omlaag gaan, zodat het op gelijke hoogte ligt met de andere dakdelen. Dat gebeurt op dinsdag 6 augustus tussen 21.00 en 23.00 uur en in de ochtend van woensdag 7 augustus.

Op de website van het project wordt uitgebreid beschreven hoe de werkzaamheden precies zullen verlopen. Geïnteresseerden kunnen de schuifoperaties via webcams live bekijken.

Al het werk aan het station zal nog wel een aantal jaar duren. De Brittenpassage gaat uiterlijk in 2027 open en de Minervapassage is naar verwachting in 2031 af.