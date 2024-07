Voor het laatst amfibie-tour door de grachten: "Amsterdam mooiste coulisse ter wereld"

Zo is er bijvoorbeeld één te zien die dienstdeed in de Tweede Wereldoorlog. "Deze werden volgeladen met munitie", vertelt de trotse eigenaar. "Op een groot vrachtschip. En als ze dan aan de kust kwamen bij Normandië, dan werden ze buiten boord gehesen. Voeren ze naar het strand toe, lossen en gewonden weer terug. Daar werden ze voor gemaakt. "

Die varende auto's zijn er in alle soorten en maten. "Hierachter is het meest populair, de Amphicar. De enige productieauto ooit in de wereld gemaakt", vertelt Roy Bolks, die de tour organiseert. "Daarnaast hebben we een hele vloot legervoertuigen en van allerlei zelf gebouwde auto's. Meeste rariteiten."

Laatste keer

Na vandaag zijn de auto's ook nog in het water van Monnickendam en Utrecht te zien. Donderdag keren ze terug in Amsterdam. Voor het laatst, want vanaf volgend jaar mogen de voertuigen vanwege de nieuwe milieuregels niet meer de stad in. Vanaf 2025 mogen deze voertuigen niet meer in de Amsterdamse wateren, want dan moet alles uitstootvrij zijn.

"Ik denk dat geen stad in de wereld zo'n mooie coulisse heeft als Amsterdam", zegt organisator Roy Bolks. Nu het nog kan, wil hij nog even goed van dat decor genieten: "We mochten van de stad Amsterdam nog één keer een week hier komen spelen. We zijn gek op dit evenement. Perfect."