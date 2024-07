Nieuw-West nl In Nieuw-West gaan varkens de strijd aan met Japanse duizendknoop

In natuurgebied De Bretten in Nieuw-West lopen nog dit hele jaar zes varkentjes rond. Ze zijn daar, net als vorig jaar, neergezet om de strijd met de Japanse duizendknoop aan te gaan. Al jaren doet de gemeente van alles om de woekerplant te bestrijden, daar werden al meerdere miljoenen tegenaan gegooid. Maar misschien was de oplossing al die tijd roze van kleur en in het bezit van een krulstaart.

AT5

Beheerder van De Bretten, WIllem Pepping, zag het op steeds meer plekken in het land gebeuren: de inzet van varkens om de duizendknoop te stoppen. Daarom ging hij vorig jaar naar de gemeente met de vraag of hij in De Bretten mocht starten met zo'n zelfde proef. Normaal gesproken houdt de gemeente vast aan de reguliere bestrijdingsmethodes, maar voor dit initiatief maakte de gemeente een uitzondering. Acht miljoen naar bestrijding Vorig jaar stonden er van eind mei tot eind september varkens in De Bretten en daar deden ze goed hun werk. "Vorig jaar mei stond het hier nog tweeënhalve meter hoog, dus ze hebben dit al echt goed teruggedrongen", zegt Pepping terwijl hij naar een redelijk kaal stuk van het veldje wijst.

De Japanse duizendknoop groeit op veel plekken in de stad - gemeente Amsterdam

Zoals gezegd is de inzet van varkens niet een van de gebruikelijke manieren waarop de gemeente de strijd met de plant aangaat. In 2019 ging er acht miljoen naar bestrijding op een duurzame manier: de planten werden met wortel en al uit de grond gehaald. In 2020 haalde de gemeente een landgenoot van de duizendknoop naar de stad. Met dank aan de Japanse bladvlo kon het aantal planten worden teruggedrongen, maar er bleven er ook nog wel veel over. Nog vijf of zes jaar terugkomen En dus is het probleem nog lang niet opgelost: de inzet van varkens gaat er niet voor zorgen dat we op korte termijn af zijn van de plant die zo sterk is dat ondergrondse kabels, rioolbuizen, funderingen en kademuren er last van ondervinden. "Die duizendknoop blijkt heel vaak terugkomen, dus ik denk zeker dat je een jaar of vijf, zes bezig bent voordat je het echt weg hebt", zegt Pepping.

de Japanse duizendknoop - AT5

De varkens die nu in De Bretten staan, zullen dat niet meer meemaken, vertelt vrijwilliger Patric Hartwig, die de beesten verzorgt. "De pilot blijft doorgaan tot het eind van dit jaar. Dan gaan deze varkens weer weg en komen ze zoals alle andere varkens in de pan terecht. Dat vind ik wel erg jammer, maar ja: zo gaat dat." Of er op meer plekken in de stad varkens gaan worden ingezet in de strijd tegen de duizendknoop kan de gemeente op dit moment nog niet zeggen