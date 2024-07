Zonovergoten slotdag Milkshake festival zorgt voor vrolijke bezoekers

Het begon in 2012 als een eendaags festival, inmiddels is Milkshake een enorm populair en meerdaags queerfestival in de stad. Voor velen binnen de queercommunity een evenement waar tijden naar wordt toegeleefd.

Waar het vorig jaar nog regende tijdens het festival, is er dit jaar alleen ruimte voor zon. Het festival begint het al op vrijdagavond en het gefeest in het Westerpark gaat vervolgens het hele weekend door. De elfde editie wordt vandaag dus afgesloten, met bezoekers die hun geluk niet op kunnen. "Het is gezellig met vrienden", vertelt een flink uitgedoste bezoeker. "Lekker je uitdossen en een keer wat anders aandoen dan een spijkerbroek en een t-shirt."

De slotdag is zonovergoten en ook weer zeer kleurrijk. Want om dat laatste staat Milkshake echt bekend. "De energie is leuk, iedereen is fijn", legt een bezoeker uit. "Niemand die raar naar je kijkt, de muziek is goed, dus ik ben helemaal blij." Een oudere dame vult aan: "Ik voel ook niet dat ik buiten de toon val terwijl ik toch al oma ben."

Los

Hoewel er vandaag al flink gefeest wordt, kijken sommigen ook al uit naar volgende week. Dan komt er einde aan vier weken van pride-protest, maar ook veel pride-feest. De botenparade op zaterdag 3 augustus en het slotfeest op de Dam op zondag zijn de laatste wapenfeiten van de pride-periode. "Als je je energie gewoon een beetje verspreidt dan is het helemaal goed", aldus een feestganger. "We moeten vieren dat we er zijn. Dus dan maar helemaal losgaan." En daar is een ander koppel het mee eens. "De knaller moet nog komen volgende week op zaterdag, dan gaat het echt los."