Britse jongen (14) overleden na ongeval in Buiten-IJ

De tiener die vanmiddag door duikers uit het water van het Buiten-IJ is gehaald is overleden. De Britse jongen van veertien jaar viel uit een boot en werd daarna een tijd lang vermist.

De jongen was met zijn vrienden in het water, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen en verdween onder water, meldt de politie. Nadat duikers van de brandweer hem vonden, is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het niet overleefd.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van dit incident maar gaat uit van een noodlottig ongeval.

Het ongeval werd rond 15.30 uur gemeld door iemand anders die op de boot zat. Daarna werd er groot opgeschaald. Teams van de politie, brandweer, ambulance en kustwacht werden naar de plek van het ongeluk gestuurd.

Drie duikteams van de brandweer gingen het water in om de jongen te vinden. Er vlogen ook helikopters van de politie en kustwacht over het Buiten-IJ. Daarnaast stond een traumahelikopter uit voorzorg aan de kant.