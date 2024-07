Woning in Zuidoost onbewoonbaar verklaard na explosie

In de straat Wisseloord in Zuidoost is vanochtend een explosief afgegaan. Een woning en een portiekdeur raakten daardoor flink beschadigd. De politie gaat uit van een gerichte actie.

Buurtbewoners hoorden rond 9.00 uur een harde knal als gevolg van de explosie. Vlak daarna brak er in de woning ook brand uit. Er werden meerdere brandweerwagens opgeroepen. De brand is inmiddels geblust. De beschadigde woning is onbewoonbaar verklaard.

Een woordvoerder van de politie meldt dat één persoon vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis is gebracht.

Het gebied rondom de beschadigde woning werd kort daarna afgezet voor politieonderzoek. In eerste instantie was het onduidelijk wat de explosie precies had veroorzaakt. Inmiddels is duidelijk dat er explosief materiaal is gevonden. "Het lijkt er sterk op dat het om een gerichte actie gaat", aldus een politiewoordvoerder.