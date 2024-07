Woningbouw verdringt vaklieden en maakbedrijven in Amsterdam: "Druppelt leeg"

De bouwambities van de stad leiden tot minder ruimte voor makers en vaklieden: In acht jaar tijd zal het aantal werkplaatsen voor creatieve bedrijven halveren. Zo blijkt uit een onderzoek dat gehouden is onder honderd maakbedrijven in Noord. Volgens ondernemer Houk van Lier is dit een schadelijke ontwikkeling, omdat deze beroepen juist hard nodig zijn om de stad te onderhouden.

De bouwambities van de stad passen niet bij de huidige realiteit vindt van Lier. Zo zijn er te weinig vaklieden in de stad en is er ook nog eens te weinig plek voor bouwbedrijven. Zelf heeft van Lier een eigen klusbedrijf bij de NDSM in Noord. Daarnaast helpt hij klussers met weinig ervaring of een migratieachtergrond, bij het starten van een eigen onderneming. "Deze stad heeft makers nodig. We worden langzaam de stad uitgedrukt, je ziet steeds meer mensen vertrekken. Dat is een uitdaging, want de stad moet wel onderhouden worden. De stad is er slechter aan toe dan de meeste mensen denken", vertelt van Lier.

"We hebben uiteindelijk geconcludeerd dat er geen plek meer was voor ons was in de stad"

Waag Futurelab heeft het onderzoek gedaan in samenwerking met het Hout- en Meubileringscollege en Pakhuis de Zwijger. Daaruit blijkt dat het aantal werkplekken in acht jaar tijd bijna halveert. "Uit onze laatste data blijkt dat in vijf jaar tijd meer dan 45 procent verdwijnt en binnen 8 jaar tijd bijna de helft weg zal moeten", aldus een woordvoerder van de Waag Future Lab.

De stad uit

Ook Houtschaverij Ydefix ging weg uit Noord. Het bedrijf zat dertig jaar in Amsterdam, maar vertrok toen een projectontwikkelaar hun pand opkocht voor woningbouw. "We zaten ooit aan het IJ, daarna zijn we naar Buiksloterham verhuisd. Daar hebben we een pand gekocht en twintig jaar gewerkt. De laatste jaren verschenen er steeds meer woontorens. Het werd hier langzaam een woonwijk. Uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken dat er geen plek meer was voor ons was in de stad en toen zijn we naar Wormerveer verhuisd", vertelt Koen Ottes.

De wil was er wel om in Amsterdam te blijven, maar een nieuwe plek vinden bleek vrijwel onmogelijk. Toch heeft de verhuizing uiteindelijk goed uitgepakt. "Wij hebben het kunnen verkopen omdat we het pand in bezit hadden, maar dat is niet voor iedereen weggelegd", vertelt Schutte.

Volgens de ondernemer zijn er meerdere bedrijven uit Noord die bij hem informeren naar bedrijfsruimte in Wormerveer. "We krijgen veel vragen van andere makers, weten jullie iets kunnen we daar al wat huren. Iedereen loopt een beetje met dezelfde vraag onder de arm", vertelt hij.