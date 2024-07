Bestuurder gestolen auto veroorzaakt meerdere aanrijdingen tijdens achtervolging

De bestuurder van een gestolen auto heeft vanmiddag, terwijl deze door de politie werd achtervolgd, zeker drie aanrijdingen in de stad veroorzaakt. Naast materiële schade werd ook iemand op straat aangereden. Dat slachtoffer is volgens de politie aanspreekbaar op eigen gelegenheid naar een ziekenhuis gegaan. Beide inzittenden van de gestolen auto zijn aangehouden.

De politie zette de achtervolging in na een melding over een gestolen auto op de A10 Zuid. De achtervolging voerde onder meer over de Haarlemmerweg, de Kinkerstraat en de Witte de Withstraat in West.

Tijdens de achtervolging veroorzaakte de bestuurder van de gestolen auto meerdere aanrijdingen. Bij zeker twee aanrijdingen is er sprake van materiële schade. Ook werd een vrouw op straat aangereden. Hoewel de klap volgens de politie heftig was, lijken de verwondingen van het slachtoffer mee te vallen. Ze is aanspreekbaar en op eigen gelegenheid voor controle naar een ziekenhuis gegaan.

Volgens de politie reed de bestuurder van de gestolen auto zich op enig moment klem. De twee inzittenden zijn toen te voet gevlucht. Agenten wisten de twee uiteindelijk aan te houden. De politie heeft de zaak in onderzoek.