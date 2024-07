Renovatie Delflandplein weer uitgesteld: "We zijn een vergeten hoekje"

Op het Delflandplein in Nieuw-West staat al anderhalf jaar een dichtgetimmerd slooppand. Op die plek zouden 66 koopwoningen en een parkeergarage komen maar dat blijkt nu toch niet haalbaar. De daarop volgende herinrichting van het plein is hiermee, tot spijt van de bewoners, weer op de lange baan geschoven.

Er waren vergevorderde plannen voor een woontoren met 66 koopwoningen op het plein en een parkeergarage onder de A10 maar die parkeergarage blijkt nu toch niet haalbaar. De twee projecten konden alleen gerealiseerd worden in combinatie met elkaar. Het bouwen van nieuwbouw zonder inpandige parkeergelegenheid is volgens de gemeente niet wenselijk en daardoor staat het hele project, en dus ook de herinrichting van het plein, weer op losse schroeven.

Bloemetjes in de lantaarnpalen, nieuwe bestrating en een tijdelijke buurtkamer. De gemeente heeft afgelopen jaren wel wat ingrepen gedaan maar op de beloofde herinrichting wacht de Delflandpleinbuurt al geruime tijd. "Ik woon hier nu 38 jaar en ja ik denk dat ze al twintig jaar spreken over vernieuwingen, tsja." aldus een buurtbewoner.

Het pand op het plein is inmiddels al anderhalf jaar dichtgetimmerd en bewoners hebben de buurt de afgelopen jaren achteruit zien hollen. "Niemand gaat hier echt even zitten. Het is boodschappen doen en weg. Het is vaak vies en er zijn veel bedelaars. Als ze het wat mooier zouden maken gaan mensen er ook beter voor zorgen." Aldus een bewoner.

De gemeente laat weten dat het plan door projectontwikkelaar De Nijs wordt aangepast, zodat het financieel haalbaar is en tegelijkertijd bijdraagt aan de verbetering van het Delflandplein. De gemeente zegt te begrijpen dat het gesloten pand aan het Delflandplein 1 voor bewoners geen prettig aanzicht is. Na de zomer organiseert de gemeente in samenwerking met projectontwikkelaar De Nijs een bijeenkomst, waarbij bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over de stand van zaken en de planning.