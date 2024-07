Stad nl Verzet tegen ontoegankelijke loopbrug Centrale Markthal: "Steile trap en 6 meter hoog"

Het moet het kloppende hart van de nieuw te bouwen wijk Het Marktkwartier worden: de monumentale Centrale Markthal in West. Maar op dit moment is de grote hal, waar kleine ondernemers en kunstenaars zitten, nog onbereikbaar voor publiek. Met een tijdelijke loopbrug moeten bezoekers het pand de komende jaren kunnen bezoeken, maar die is niet toegankelijk voor mensen met een handicap of die slecht ter been zijn.

Architectuurhistoricus Soscha Monteiro huurt een ruimte in de Centrale Markthal. Ze vindt het onbegrijpelijk dat de brug straks alleen gebruikt kan worden voor mensen die goed ter been zijn. “Die brug wordt meer dan zes meter hoog en krijgt een steile trap. Je sluit een hele groep mensen uit die straks niet naar binnen kunnen omdat ze niet over de brug kunnen lopen.” De Centrale Markthal moet het nieuwe centrum van het nieuw te bouwen MarktKwartier West worden. Daarom wordt de loopbrug alleen maar belangrijker volgens Monteiro. “Voordat het een woongebied wordt, wordt het een bouwterrein. Dan is de loopbrug echt de enige manier om ons te bereiken. We moeten echt terug naar de tekentafel en kijken naar andere opties, zoals een lift”, vertelt ze.

"Lift onhaalbaar" Stichting BOEi, de beheerder van de centrale markthal en verantwoordelijk voor de brug wil niet op camera reageren, maar legt uit dat het financieel niet mogelijk is om een lift toe te voegen. Wel benadrukt de stichting dat mensen die straks niet via de brug kunnen, gebruik kunnen maken van een treintje dat de bezoekers op en neer rijdt. En als dat niet kan, ze ze door de organisatie worden opgehaald. Monteiro laat op haar beurt weten dat het treintje bekostigd wordt door de huurders zelf en dat dat ook niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Daarnaast vindt zij de huidige route naar de Markthal te gevaarlijk vanwege de aanvoer van vrachtwagens en ander verkeer. “Ik hoop dat er snel een oplossing komt, zoals een veilige looproute. Want hoe het nu gaat, kan natuurlijk niet”, vertelt ze. De brug is op dit moment in aanbouw. Wanneer het af is, is nog niet duidelijk. De hoop is dat mensen er tijdens Open Monumentendag op half september overheen kunnen.